Режим самоизоляции в Воронеже: как записаться к стоматологу

31 Март 2020 2020-03-31T18:39:36+03:00

Пациента с ОРВИ или вернувшимся из-за рубежа зубы и вовсе будут лечить у них дома

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С 30 марта по 5 апреля в стоматологических поликлиниках приостановлен плановый прием пациентов - об этом и в целом о работе медучреждений во время режима самоизоляции мы уже сообщали. Однако как записаться с острой зубной болью?

- На прием с острой болью можно записаться по телефонам регистратур стоматологических поликлиник. В регистратуру пропускаются по 2-5 пациентов в зависимости от поликлиники с целью исключения массового скопления посетителей. Врачи просят соблюдать дистанцию в 2 метра друг от друга, - отмечают в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Пациентам с признаками ОРВИ, вернувшиимся из-за рубежа или контактировавшим с людьми, вернувшимися из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, помощь при острой боли окажут на дому.

Время работы поликлиник:

Областная стоматологическая поликлиника (Советский район) – по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 13:00. Телефон регистратуры – 202-75-73 (доб. 702 – по полису ОМС), (доб. 701 – платные услуги).

Стоматологическая поликлиника №2 (Железнодорожный район) – по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 15:00. Телефон регистратуры – 226-62-14.

Стоматологическая поликлиника №3 (Центральный район) – по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 14:00. Телефон регистратуры – 202-32-31.

Стоматологическая поликлиника №4 (Ленинский район) – круглосуточно. Телефон регистратуры – 278-22-04.

Стоматологическая поликлиника №5 (Левобережный район) – по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 15:00. Телефон регистратуры – 226-28-60.

Стоматологическая поликлиника №6 (Коминтерновский район) – по будням с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 8:00 до 15:00. Телефон регистратуры – 246-66-77.

Стоматологическая поликлиника №7 (Центральный район) – по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 13:00. Телефон регистратуры – 252-36-13.

Детская стоматологическая поликлиника №2 – круглосуточно. Телефон регистратуры – 246-41-84.

ИСТОЧНИК KP.RU