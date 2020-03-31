Режим самоизоляции в Воронеже: как записаться к стоматологу
С 30 марта по 5 апреля в стоматологических поликлиниках приостановлен плановый прием пациентов - об этом и в целом о работе медучреждений во время режима самоизоляции мы уже сообщали. Однако как записаться с острой зубной болью?
- На прием с острой болью можно записаться по телефонам регистратур стоматологических поликлиник. В регистратуру пропускаются по 2-5 пациентов в зависимости от поликлиники с целью исключения массового скопления посетителей. Врачи просят соблюдать дистанцию в 2 метра друг от друга, - отмечают в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.
Пациентам с признаками ОРВИ, вернувшиимся из-за рубежа или контактировавшим с людьми, вернувшимися из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, помощь при острой боли окажут на дому.
Время работы поликлиник:
Областная стоматологическая поликлиника (Советский район) – по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 13:00. Телефон регистратуры – 202-75-73 (доб. 702 – по полису ОМС), (доб. 701 – платные услуги).
Стоматологическая поликлиника №2 (Железнодорожный район) – по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 15:00. Телефон регистратуры – 226-62-14.
Стоматологическая поликлиника №3 (Центральный район) – по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 14:00. Телефон регистратуры – 202-32-31.
Стоматологическая поликлиника №4 (Ленинский район) – круглосуточно. Телефон регистратуры – 278-22-04.
Стоматологическая поликлиника №5 (Левобережный район) – по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 15:00. Телефон регистратуры – 226-28-60.
Стоматологическая поликлиника №6 (Коминтерновский район) – по будням с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 8:00 до 15:00. Телефон регистратуры – 246-66-77.
Стоматологическая поликлиника №7 (Центральный район) – по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 13:00. Телефон регистратуры – 252-36-13.
Детская стоматологическая поликлиника №2 – круглосуточно. Телефон регистратуры – 246-41-84.
ИСТОЧНИК KP.RU