2020-03-31T18:00:04+03:00
Общество

Воронежцев предупреждают о фейке с дезинфекторами-грабителями

Стражи порядка опровергли слух о том, что люди в медицинских костюмах усыпляют газом и обворовывают квартиры
Юрий КОЗЛОВ
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По телефонам воронежцев активно рассылают сообщения примерно одинакового содержания. Дескать, ходят по домам люди в медицинских и химических костюмах. Звонят в квартиры, говорят, что надо провести дезинфекцию. А когда дверь открывают, усыпляют газом и выносят все ценное.

В полиции решительно опровергли то, что такие ограбления, действительно, были. Похоже, эту ситуацию можно сравнить с чередой сообщений о якобы заминированных зданиях. Очевидно, что изначально их рассылают люди, видимо, корыстно заинтересованные в дестабилизации ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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