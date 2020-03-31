2020-03-31T17:54:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже из-за коронавируса перенесли форум имени Столля и одноименную премию

Прием заявок от предпринимателей приостановлен
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Из-за режима всеобщей самоизоляции, связанной с борьбой с распространением коронавируса, организаторы переносят предпринимательский форум имени Столля, который обычно проводился в Воронеже в 20-х числах мая. Оргкомитет понимает, что в сложившейся ситуации, когда бизнес, в особенности малый, несет убытки, не время для проведения события, нужно консолидироваться для спасения предприятий и фирм. Также переносится и церемония награждения премией имени Столля. До лучших времен.

- Все поданные ранее заявки на премию обработаны, сохранены и будут учтены, когда станет известна новая дата проведения регионального «предпринимательского Оскара». Но пока мы приостанавливаем прием заявок, - отмечают организаторы. - Сейчас главное - не просто выжить, но сохранить свое дело, людей, клиентов и, по возможности, благосостояние. А пока оргкомитет направит свои силы на поддержку предпринимателей в этот непростой период. В данный момент создан опрос, чтобы оценить, какая консультационная помощь может быть полезна со стороны ведущих бизнесов страны, и кто из местных бизнесов готов поделиться опытом и ресурсами с коллегами. Чуть позже будут организованы и онлайн-консультации.

О новом этапе запуска и датах проведения премии и форума имени Столля сообщат дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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