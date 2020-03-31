2020-03-31T16:14:27+03:00
Общество

Воронежские синоптики рассказали, каким будет лето

Июнь и июль будут обычными, а вот август более теплым
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Надеемся, что летнее тепло убьет коронавирус, и нам наконец можно будет спокойно гулять.Надеемся, что летнее тепло убьет коронавирус, и нам наконец можно будет спокойно гулять.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Воронежском гидрометцентре поделились прогнозом погоды на оставшиеся два весенних месяца и на лето.

- Апрель будет не сильно отличаться от нормы ни по температуре, ни по влажности, - рассказал руководитель воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Май будет немного теплее, чем обычно, осадков выпадет в пределах нормы. Июнь и июль ожидаются также не сильно отличающимися от обычных ни по температуре, ни по дождям. А вот август, по нашим прикидкам, будет более теплым и сухим.

Средняя температура апреля ожидается в районе 7,7 градусов, мая - +14,9. В июне прогнозируют +18,1, в июле - +19,6. В августе средняя температура достигнет отметки +18,4 градуса.

Отметим, что, по данным медиков, коронавирус не может выжить при долго держащейся температуре в районе 20 градусов. Очевидно, что при условии нормального лета (а оно, судя по всему, таким и будет) зараза должна погибнуть. Впрочем, надеемся, что все же это случится раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим работы маршрутных автобус в Воронеже в период самоизоляции: как и куда можно добраться
Режим самоизоляции в Воронеже: как записаться к стоматологу
Режим всеобщей самоизоляции: каким воронежским организациям разрешат работать
Воронежцев предупреждают о фейке с дезинфекторами-грабителями
В Воронеже из-за коронавируса перенесли форум имени Столля и одноименную премию
В Воронеже скоро решат судьбу общественного транспорта во время режима всеобщей самоизоляции
Воронежцам рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через воздух
Модель из Воронежа активно обольщает теле-холостяка
Воронежские синоптики рассказали, каким будет лето
Артистка Камерного театра споет для воронежцев он-лайн
В Воронежской области выписали первых двух пациентов, переболевших коронавирусом
В Воронеже определили даты третьего фестиваля «Читай-Болтай»
Как воронежцам в условиях режима всеобщей самоизоляции не остаться без еды
В Воронеже экскаватор потерял колесо прямо на дороге
Нарушение режима самоизоляции в Воронеже: какие штрафы предусмотрены
Всеобщая самоизоляция в Воронеже: участковые ходят по домам с предупреждениями
Центр «Мой Бизнес» проведет ряд образовательных вебинаров для воронежских предпринимателей
Специальная разметка для магазинов в Воронеже: что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции
В Воронеже ищут 75-летнего пенсионера, который жил один
В разгар эпидемии коронавируса в центре Воронежа с машины торгуют фруктами
Всеобщая самоизоляция по коронавирусу в Воронеже: что посмотреть в музеях из дома
«КП-Воронеж» определила победителей голосования в фотоконкурсе «Мартовские котики»