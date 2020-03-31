Воронежские синоптики рассказали, каким будет лето

31 Март 2020 2020-03-31T16:14:27+03:00

Надеемся, что летнее тепло убьет коронавирус, и нам наконец можно будет спокойно гулять. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Июнь и июль будут обычными, а вот август более теплым

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В Воронежском гидрометцентре поделились прогнозом погоды на оставшиеся два весенних месяца и на лето.

- Апрель будет не сильно отличаться от нормы ни по температуре, ни по влажности, - рассказал руководитель воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Май будет немного теплее, чем обычно, осадков выпадет в пределах нормы. Июнь и июль ожидаются также не сильно отличающимися от обычных ни по температуре, ни по дождям. А вот август, по нашим прикидкам, будет более теплым и сухим.

Средняя температура апреля ожидается в районе 7,7 градусов, мая - +14,9. В июне прогнозируют +18,1, в июле - +19,6. В августе средняя температура достигнет отметки +18,4 градуса.

Отметим, что, по данным медиков, коронавирус не может выжить при долго держащейся температуре в районе 20 градусов. Очевидно, что при условии нормального лета (а оно, судя по всему, таким и будет) зараза должна погибнуть. Впрочем, надеемся, что все же это случится раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU