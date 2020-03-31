В Воронеже определили даты третьего фестиваля «Читай-Болтай»

31 Март 2020 2020-03-31T15:34:39+03:00

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Пока все массовые мероприятия апреля-мая из-за коронавируса переносят на осень, организаторы фестиваля «Читай-Болтай» имени Маршака определили даты третьего форума детской и юношеской литературы. В этом году, если позволит эпидемиологическая ситуация, он пройдет с 11 по 13 декабря во Дворце творчества детей и молодежи.

- Название темы фестиваля в 2020 году звучит так - «Игра в будущее». Речь пойдет о том, как игра помогает детям и взрослым учиться, познавать себя, работать с окружающим пространством, создавать мир будущего, - сообщили организаторы. - Маленькие гости смогут поиграть в будущее: узнать о научных открытиях, новых технологиях, профессиях будущего. Мы хотим показать, как мы взрослеем через игру, и почему так важно уметь играть, даже когда у тебя нет под рукой ни единой игрушки.

Центром масштабного праздника для всей семьи снова будет ярмарка с участием хорошо зарекомендовавших себя детских издательств со всей России.

В программе фестиваля планируются встречи с известными представителями книжной индустрии, творческие мастер-классы, автограф-сессии известных писателей, программа комиксON, выставки и многое другое.

Напомним, первый фестиваль «Читай-Болтай» посетили более 5 000 человек, второй - около 7500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU