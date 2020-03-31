Как воронежцам в условиях режима всеобщей самоизоляции не остаться без еды

31 Март 2020 2020-03-31T15:42:46+03:00

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В мэрии пояснили, как будут работать во время режима всеобщей самоизоляции службы доставки еды. Спрос на эти услуги ожидаемо вырос.

В первую очередь рассказали, что никаких препятствий для передвижений курьеров никто чинить не будет. По той простой причине, что они доставляют продукты – товары не первой, а первейшей необходимости. В то же время личного контакта с курьерами лучше избегать. Для этого можно заранее договориться при заказе еды, чтобы тот, кто ее принес, оставил ее у порога, сообщил об этом и ушел.

Также в городской администрации заявили, что не ожидается никаких проблем с доступностью продовольственных товаров в магазинах. Даже учитывая то, что 31 марта на них наверняка будет ажиотажный спрос. Машинам с продуктами разрешено даже парковаться на тротуарах, чтобы быстрее разгрузиться. Так что без еды нас обещают не оставить. Только вот ходить за ней можно будет только раз в сутки, так что тщательно составляйте список продуктов, чтобы ничего не забыть.

О других ограничениях во время режима всеобщей самоизоляции читайте здесь

ИСТОЧНИК KP.RU