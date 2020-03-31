Центр «Мой Бизнес» проведет ряд образовательных вебинаров для воронежских предпринимателей
Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, образовательные программы продолжат работать
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2, 6 и 8 апреля центр «Мой Бизнес» в Воронеже организует серию вебинаров об управление финансами для начинающих и действующих предпринимателей. Практикующий финансовый консультант Марина Самарцева расскажет о ценообразовании, управлении прибыльностью, а также о регулировании денежных потоков.
ИСТОЧНИК KP.RU