Всеобщая самоизоляция по коронавирусу в Воронеже: что посмотреть в музеях из дома

31 Март 2020 2020-03-31T13:45:04+03:00

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В Воронеже ввели режим всеобщей самоизоляции из-за борьбы с распространением коронавируса. Закрытые культурные учреждения подготовились развлекать жителей области дистанционно. Сидя дома на диване, воронежцы смогут посетить музеи он-лайн.

Воронежский художественный музей имени Крамского на своих сайте и канале на YouTube, а также в группах в соцсетях показывает видео-гиды по основной экспозиции, видео-экскурсии по выставкам, видеорепортажи, музейные мультфильмы.

На сайте Воронежского краеведческого музея можно отправиться в виртуальный тур по его подразделениям: основному зданию на Плехановской, дому-музею Дурова. А также кораблю-музею «Гото Предестинация».

Литературный музей имени Никитина помимо видео и онлайн трансляций экскурсий, запустил новый проект «Маршак-центр онлайн»: показ музейных программ для детей. В цикле «Воронежский литературный календарь» можно прочитать статьи о воронежских писателях, а также стихи и рассказы местных творцов.

Дворцовый комплекс «Ольденбургских» приглашает на онлайн-экскурсии по экспозиции Свитского корпуса и по территории Верхнего парка, а также на онлайн-лекции.

Музей-заповедник «Дивногорье» на своем сайте тоже приготовил виртуальный тур по заповедной территории, а также лекции и мастер-классы, проведенные музейными специалистами, и обзор предметов из фондов.

Музей-заповедник «Костенки» собрал на своем сайте каталоги раскопок, проводившихся на костенковских стоянках, виртуальные путеводители по выставкам «Мозаика древности» и «Первопроходцы каменного века» с фотографиями, текстовым и аудио-сопровождением. Также можно отправиться в виртуальный тур по музею, посмотреть докфильмы «Костенки. 135 лет исследований» и «Что мы знаем о костенковской Венере?», лекции о материальной культуре жителей костенковских стоянок. А в соцсетях выходит рубрика #музейнадиване, в рамках которой каждый день публикуют посты о костенковских экспонатах.

Оставайтесь дома!

ИСТОЧНИК KP.RU