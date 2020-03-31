Театр оперы и балета в режиме самоизоляции по коронавирусу покажет воронежцам "Болеро"
Учреждения культуры делают все, чтобы разнообразить досуг воронежцев, оставшихся на самоизоляции в связи с всеобщим запретом на выход из дома из-за коронавируса.
Так, раздел «Театр-онлайн» Воронежского театра оперы и балета пополнился записью еще одного спектакля. Теперь в рубрике «Театр на Ютубе» любители классики могут посмотреть одноактный балет "Болеро" на музыку одноименного сочинения Равеля в хореографии Александра Литягина.
Напомним, также можно увидеть запись арии Эльвиры из оперы Верди «Эрнани» в исполнении ведущей солистки оперной труппы Анастасии Черноволос, а также концертный вариант оперы «Дон Жуан» Моцарта, записанный на прошлогоднем летнем фестивале «Раменье-Опера» у стен замка Ольденбургских.
ИСТОЧНИК KP.RU