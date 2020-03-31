Театр оперы и балета в режиме самоизоляции по коронавирусу покажет воронежцам "Болеро"

31 Март 2020 2020-03-31T13:31:55+03:00

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Учреждения культуры делают все, чтобы разнообразить досуг воронежцев, оставшихся на самоизоляции в связи с всеобщим запретом на выход из дома из-за коронавируса.

Так, раздел «Театр-онлайн» Воронежского театра оперы и балета пополнился записью еще одного спектакля. Теперь в рубрике «Театр на Ютубе» любители классики могут посмотреть одноактный балет "Болеро" на музыку одноименного сочинения Равеля в хореографии Александра Литягина.

Напомним, также можно увидеть запись арии Эльвиры из оперы Верди «Эрнани» в исполнении ведущей солистки оперной труппы Анастасии Черноволос, а также концертный вариант оперы «Дон Жуан» Моцарта, записанный на прошлогоднем летнем фестивале «Раменье-Опера» у стен замка Ольденбургских.

ИСТОЧНИК KP.RU