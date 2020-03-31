2020-03-31T13:16:21+03:00
Происшествия

В Воронеже у "закладчиков" нашли 750 граммов наркотиков

Им грозит от 10 до 20 лет заключения
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже задержали двоих наркосбытчиков. Дома у 28-летнего парня и 40-летнего мужчины (который, кстати, ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков) нашли крупную партию "дури".

В шкафу обнаружили полиэтиленовые свертки с героином и ацетилкодеином, общим весом 754,54 грамма. Это считается крупным размером.

Задержанные признались, что через мессенджеры приобретали крупные партии наркотиков для расфасовывания, затем раскладывали по тайникам, а затем сбывали наркозависимым по безналичному расчету - после поступления денег, называя им местонахождение «тайника».

За сбыт запрещенных препаратов мужчинам грозит 10 до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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