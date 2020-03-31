В Воронеже у "закладчиков" нашли 750 граммов наркотиков
В Воронеже задержали двоих наркосбытчиков. Дома у 28-летнего парня и 40-летнего мужчины (который, кстати, ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков) нашли крупную партию "дури".
В шкафу обнаружили полиэтиленовые свертки с героином и ацетилкодеином, общим весом 754,54 грамма. Это считается крупным размером.
Задержанные признались, что через мессенджеры приобретали крупные партии наркотиков для расфасовывания, затем раскладывали по тайникам, а затем сбывали наркозависимым по безналичному расчету - после поступления денег, называя им местонахождение «тайника».
За сбыт запрещенных препаратов мужчинам грозит 10 до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU