Потери бюджета Воронежской области из-за ситуации с коронавирусом составят не менее 10 млрд рублей

31 Март 2020 2020-03-31T13:11:47+03:00

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Потери регионального бюджета из-за ситуации с распространением коронавируса составят не менее 10 млрд рублей. Такую оценку 31 марта дал руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергей Корчевников.

- «Просадка» по определенным направлениям, в частности по туристическому бизнесу, составила порядка 80%, - отметил Сергей Корчевников.

Напомним, список отраслей, которым должна быть оказана поддержка в России в связи со сложившейся ситуацией: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, деятельность по организации конференций и выставок, а также деятельность по предоставлению бытовых услуг населению - ремонт, стирка, химчистка, парикмахерских и салонов красоты.

Им должны предоставить небольшие льготные кредиты под 0% годовых на зарплату, кредитные каникулы на полгода по действующим займам. Также введен мораторий на банкротство, штрафы и проверки. Действует отсрочка по налогам кроме НДС на 6 месяцев, без блокировок счетов и проверок.

Сейчас в центре «Мой бизнес» работает горячая линия для предпринимателей, где вы можете уточнить интересующие вас вопросы: +7 (473) 20-70-100 (доб. 105 и 106).

Напомним, мы разговаривали с воронежскими предпринимателями, и они уверены, что действующий кризис переживут далеко не все.

ИСТОЧНИК KP.RU