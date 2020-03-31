В Воронеже вырос спрос на доставку продуктов питания из-за коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T13:02:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже из-за коронавируса набирает популярность доставка продуктов питания на дом. Горожане боятся ходить по супермаркетам и перешли в онлайн. Местные жители рассказывают, что заказы принимают только на два дня вперед. Корреспондент «КП-Воронеж» пообщался с руководителями крупных сервисов доставки и выяснил, какие меры они принимают, чтобы обеспечить безопасность сотрудникам и клиентам, а также выяснили, какие изменения произошли в связи с новой эпидемиологической ситуацией.

- Рост спроса сейчас очевиден. Заказывают в первую очередь продукты питания. Затем уже идет доставка из ресторанов. Мы можем отметить некоторое перераспределение спроса между офисами и спальными районами, так как количество компаний, переводящих сотрудников на удаленный режим растет. Думаем, что показательна будет текущая неделя и заказов станет еще больше, - рассказали в пресс-службе одного из крупнейших сервисов доставки еды.

А вот ситуация с доставкой роллов, суши и пиццы изменений в количестве заказов пока не произошло. Вероятно, это связано с тем, что воронежцев в первую очередь интересуют продукты первой необходимости.

Что же касается мер безопасности, то во всех крупных службах доставки как готовой еды, так и продуктов ввели бесконтактную доставку. Суть ее заключается в том, что курьер приносит заказ к двери клиента, оставляет его там и отходит на три метра. А затем звонит по телефону заказчику. Покупатель выходит и забирает пакет. Оплата при этом происходит онлайн. Есть также вариант с оплатой наличными. Деньги в таком случае необходимо оставить в конверте у входа, после этого его заберет курьер, а затем оставит заказ. После каждой доставки сумки обрабатывают дезинфицирующим средством. Но пока в Воронеже такой вариант не пользуется популярностью.

- Всех курьеров мы проверяем перед выходом на работу, измеряем им температуру. Также организуем выдачу медицинских масок, перчаток и антисептических средств для рук, - пояснили в службе доставки продуктов.

А на кухнях увеличили количество уборок. Если раньше их проводили раз в день, то теперь их стало две-три. Кроме того, раз в неделю происходит полная дизенфицирующая обработка рабочих помещений с остановкой оборудования. Повара работают в перчатках, их состояние также контролируется.

ИСТОЧНИК KP.RU