В ночном пожаре в Воронеже мужчина отравился угарным газом

31 Март 2020 2020-03-31T12:52:16+03:00

Пожар сотрудники МЧС ликвидировали через 23 минуты после того, как узнали о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

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31 марта в 4.20 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в доме № 72 на улице 25 Января в Железнодорожном районе.

- Наши специалисты – 12 человек на трех машинах - приехали на место возгорания через несколько минут. Горели вещи в однокомнатной квартире 3x4 метра на площади 10 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 4.43, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Во время ЧП получил сильное отравление угарным газом 65-летний мужчина. Его отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU