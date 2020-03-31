Кинотеатр призвал воронежцев остаться дома

31 Март 2020 2020-03-31T12:49:51+03:00

фото из сообщества Мой и твой Воронеж

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"Пролетка" взывает к гражданской сознательности воронежцев. На медиафасаде закрытого в связи с коронавирусом кинотеатра появился слоган "Оставайтесь дома". Напомним, ранее администрация кинотеатра поддерживала настрой воронежцев ободряющей надписью "Прорвемся".

Напомним, в Воронеже закрыты практически все общественные места и большинство учреждений. Горожан перевели на работу по "удаленке". Власти просят воронежцев не выходить из дома, чтобы не максимально снизить вероятность распространения инфекции.

На сегодняшний момент в регионе зарегистрировано 8 заболевших коронавирусом. 34 лежат в больнице с подозрением на инфекцию. 2326 жителей области находятся дома, соблюдая режим самоизоляции после поездки за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU