2020-03-31T11:42:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежцы в очереди за водой соблюдают безопасную дистанцию

Последние последствия аварии на водопроводе в Советском районе устранили только утром вторника
Елена ФЕДЯШЕВА
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Еще утром вторника за водой приходилось ходить на улицуЕще утром вторника за водой приходилось ходить на улицуФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Почти сутки не было воды в нескольких домах Советского района в районе улицы 9 Января и ЖК "Скандинавия". Напомним, авария на водопроводе возникла 29 и 30 марта: труба лопнула сначала на проспекте Патриотов, потом на Холмистой. В результате без воды и отопления остались 150 домов.

К вечеру 30 марта аварию ликвидировали и в большинство домов вернулось водоснабжение. Но часть многоэтажек до 11 часов 31 марта терпела коммунальные неудобства.

Как рассказали в пресс-службе водоканала, на этот раз на сетях возникла локальная проблема, над устранением которой с утра вторника, 31 марта, работали бригады.

Для нужд обезвоженного микрорайона на переулке Газовом организовали подвоз технической воды. Как рассказал «КП»-Воронеж один из местных жителей, люди в очереди проявляли дисциплинированность и соблюдали безопасную дистанцию в метр.

Напомним, в понедельник, историей с аварией на водопроводе заинтересовалась прокуратура Воронежа. Ведомство организовало проверку, которая установит, есть ли в произошедшем в разгар эпидемии ЧП чья-то вина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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