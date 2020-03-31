Воронежцы в очереди за водой соблюдают безопасную дистанцию
Почти сутки не было воды в нескольких домах Советского района в районе улицы 9 Января и ЖК "Скандинавия". Напомним, авария на водопроводе возникла 29 и 30 марта: труба лопнула сначала на проспекте Патриотов, потом на Холмистой. В результате без воды и отопления остались 150 домов.
К вечеру 30 марта аварию ликвидировали и в большинство домов вернулось водоснабжение. Но часть многоэтажек до 11 часов 31 марта терпела коммунальные неудобства.
Как рассказали в пресс-службе водоканала, на этот раз на сетях возникла локальная проблема, над устранением которой с утра вторника, 31 марта, работали бригады.
Для нужд обезвоженного микрорайона на переулке Газовом организовали подвоз технической воды. Как рассказал «КП»-Воронеж один из местных жителей, люди в очереди проявляли дисциплинированность и соблюдали безопасную дистанцию в метр.
Напомним, в понедельник, историей с аварией на водопроводе заинтересовалась прокуратура Воронежа. Ведомство организовало проверку, которая установит, есть ли в произошедшем в разгар эпидемии ЧП чья-то вина.
ИСТОЧНИК KP.RU