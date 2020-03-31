2020-03-31T11:04:30+03:00
Коронавирус Covid-19

ВКЗ покажет воронежцам на самоизоляци по коронавирусу запись "двухэтажного" "Пер Гюнта"

Также в записи доступен концерт хора Fermata
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Пер ГюнтПер ГюнтФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежский концертный зал в период самоизоляци по коронавирусу предлагает воронежцам приобщиться к своим представлениям он-лайн.

Сегодня, 31 марта, до 21.00 можно, сидя на диване, посмотреть трансляцию концерта хора ВКЗ Fermata, а 1 и 2 апреля - спектакль «Пер Гюнт». Премьера масштабной философской пьесы Генрика Ибсена, считающейся шедевром мировой культуры, режиссер Александр Новиков поставил с юными актерами студии «Театральная, 17» с участием воспитанников художественного училища, известных воронежских артистов и оркестра ВКЗ. Это очень интересно! Музыканты играют на "втором этаже" сцены!

ИСТОЧНИК KP.RU

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