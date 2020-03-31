Фермер в Воронежской области незаконно получил субсидию на полмиллиона

31 Март 2020 2020-03-31T10:59:18+03:00

Теперь его будут судить за мошенничество

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Мошенничество раскрыли в Воронеже. Предприниматель незаконно получил крупный грант. 63-летний глава фермерского хозяйства по разведению крупного рогатого скота, пытаясь взять субсидию на развитие дела, указал в заявке, что имеет в Воронеже рынок сбыта изготавливаемой им мясной продукции и предъявил фиктивный договор поставки мяса одному из предпринимателей. Заявку одобрили, бизнесмен получил около 500 тысяч рублей.

За мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU