2020-03-31T10:39:48+03:00
Общество

Передачу пещерного храма Дивногорья воронежской митрополии отложили

Правительство области приняло решение детально обсудить этот вопрос
Елена ФЕДЯШЕВА
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Решение о передаче храма вызвало большой общественный резонансРешение о передаче храма вызвало большой общественный резонансФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Правительство Воронежской области решило отложить передачу пещерного храма иконы Сицилийской Божьей Матери воронежской митрополии. Напомним, этот вопрос вызвал большой общественный резонанс и споры. Руководство «Дивногорья» уверено, что потеря главной достопримечательности повлечет за собой упадок всего музея-заповедника.

- Принято решение организовать обсуждение этого вопроса на базе региональной общественной палаты с привлечением в дискуссию заинтересованных сторон, - рассказали «КП»-Воронеж в пресс-службе правительства области. - Очевидно, что глубина вопроса требует серьёзной проработки, поэтому намечен цикл заседаний в палате, график которых будет определяться в зависимости от развития диалога и промежуточных решений, а также эпидемиологической обстановки в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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