В период коронавируса ТЮЗ предлагает воронежцам посмотреть он-лайн "Конька-Горбунка" и записи сказок Оли Апрельской

31 Март 2020 2020-03-31T10:41:21+03:00

Увидеть все горожане могут сидя дома, просто зайдя на сайт учреждения

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Театры продолжают наполнять свою он-лайн афишу в период карантина по коронавирусу. Например, театр юного зрителя на своем сайте предлагает воронежцам на своем сайте послушать 11 записей цикла сказок Оли Апрельской, прочитанных артистами ТЮЗа.

А также можно посмотреть трансляцию сказки «Конек-Горбунок». В постановке и декорации, и костюмы по-настоящему яркие. Кстати, парик Конька, символизирующий гриву и горбы, весит аж 8 килограммов. Неказистость своего героя Анастасия Бондарь, играющая Горбунка, передает не только постижерными ухищрениями, но и прихрамывающей пластикой. Бесподобен в роли Царя и Михаил Кривов.

Также в своих соцсетях ТЮЗ запустил познавательную рубрику «Театральный словарь» - заходите узнать, что значит «амплуа».

ИСТОЧНИК KP.RU