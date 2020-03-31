В Воронежской области перевернулся ВАЗ-21099: четверо в больнице

31 Март 2020 2020-03-31T10:20:52+03:00

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За 30 марта в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 68 ДТП, из них в областном центре – 49. В ДТП семь человек получилои травмы различной степени тяжести.

Около 22.00 на 15-м километре автодороги «Елань-Колено - Бутурлиновка» в Новохоперском районе 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.

Водитель и трое его пассажиров - 18-летняя и 19-летняя девушки и 19-летний парень - получили различные травмы, их доставили в ближайшую больницу.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU