В Воронежской области перевернулся ВАЗ-21099: четверо в больнице
За 30 марта в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 68 ДТП, из них в областном центре – 49. В ДТП семь человек получилои травмы различной степени тяжести.
Около 22.00 на 15-м километре автодороги «Елань-Колено - Бутурлиновка» в Новохоперском районе 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.
Водитель и трое его пассажиров - 18-летняя и 19-летняя девушки и 19-летний парень - получили различные травмы, их доставили в ближайшую больницу.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU