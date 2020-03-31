В Воронеже из-за коронавируса рекордно подорожал имбирь - до 5000 рублей за кило

31 Март 2020 2020-03-31T10:08:08+03:00

И его не найти на рынках

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Многие думали, что это "утка". Но нет, не фейк: в Воронеже невообразимо подорожал имбирь. На прошлой неделе корень стоил 2500 рублей кг, а уже в понедельник горожане увидели на рынках цены в 5000 и 5500 рублей за кило.

Ажиотаж создали сами воронежцы. Из-за ситуации с коронавирусом решили, что имбирь помогает бороться с заразой. Таких данных нет, кроме того, что имбирь поднимает иммунитет. Но слухи мгновенно расползаются - и корень смели с прилавков на рынках и в овощных. В итоге цена взлетела, а корень имбиря не на всех развалах найдешь.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в Воронеже давно размели медицинские маски. Затем - дезинфекторы, антисептические салфетки. На прошлой неделе воронежцы стали массово скупать парацетамол.

ИСТОЧНИК KP.RU