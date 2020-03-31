Из-за угрозы коронавируса в Воронеже исчезли пробки

31 Март 2020 2020-03-31T09:52:27+03:00

Сервис Яндекса показывает 1 – это значит, что дороги почти полностью свободны

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Утро второго дня коронавирусных каникул Воронеж встретил без пробок. Сервис Яндекса показывает одну аварию на Московском проспекте недалеко от пересечения с проспектом Труда. Но она практически не оказала влияние на трафик в этом районе.

Уровень пробок специалисты Яндекса оценивают – в 1. Напомним 0 – означает, что дорогу полностью свободны (на практике это встречается крайне редко), 10 – полный транспортный коллапс.

Очевидно, что на трафик повлияла самоизоляцию многих горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU