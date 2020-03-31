Из-за угрозы коронавируса в Воронеже исчезли пробки
Сервис Яндекса показывает 1 – это значит, что дороги почти полностью свободны
Мечта автомобилистов сбылась - утром дороги практически свободны.Фото: Яндекс.Пробки
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Утро второго дня коронавирусных каникул Воронеж встретил без пробок. Сервис Яндекса показывает одну аварию на Московском проспекте недалеко от пересечения с проспектом Труда. Но она практически не оказала влияние на трафик в этом районе.
Уровень пробок специалисты Яндекса оценивают – в 1. Напомним 0 – означает, что дорогу полностью свободны (на практике это встречается крайне редко), 10 – полный транспортный коллапс.
Очевидно, что на трафик повлияла самоизоляцию многих горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU