В Воронеже отменили концерт Натальи Орейро: можно вернуть деньги за билеты

31 Март 2020 2020-03-31T09:10:48+03:00

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Воронежский концерт Натальи Орейро, перенесенный с 13 апреля на осень, отменили. Такое сообщение появилось на сайте концертной площадки Event-Hall, далее ссылка ведет на инструкцию по возврату билетов. Там уточняется, что деньги будут возвращать организаторы (их реквизиты указаны), для этого надо написать им по электронной почте заявление. А если в течение 10 дней вам не ответят, то обращаться в суд.

Не состоится не только воронежский концерт - отменен весь российский тур певицы. Ситуация ли с коронавирусом повлияла на отмену представлений, неизвестно. Но сама Наталья Орейро весьма категорично высказалась об организаторах турне в своем Инстаграм, обвинив их во лжи поклонникам, купившим билеты.

- Дорогие друзья, надеюсь, вы все здоровы и рядом со своими семьями. Я пишу вам, потому что мне не нравится, что вам лгут, и что вы получаете ложную информацию. Как я уже рассказывала вам несколькими неделями ранее, тур «20 лет вместе», который мы собирались сделать весной по различным городам России, отменился по причинам, не имеющим ко мне никакого отношения. Повторяю, я не люблю ложь, и поэтому хочу объяснить и рассказать вам, что ни я, ни один человек из моей команды не получил ни рубля/доллара/евро за этот тур. Ни одного. Мы также не получали билетов, виз, предоплат на расходы и ни на что другое. Наоборот, я вложила много времени и денег (которые мне до сих пор никто не вернул), чтобы подготовить тур, купить красивые костюмы, сделать музыкальный продакшн, визуальные декорации, спецэффекты и т.д. Пусть никто не лжет вам, говоря, что было как-то иначе, - пишет звезда в своем посте в @natalia_oreiro_world. - Я знаю, что многие из вас приложили большие усилия, чтобы купить билеты, и поэтому прошу вас не оставаться в стороне, а требовать деньги за каждый купленный вами билет. Боритесь за свои права и не позволяйте никому себя обманывать или присвоить ваши деньги. Я очень расстроена и зла из-за всего того, что произошло...

Далее уругвайская дива требует от организаторов пояснения ситуации и возврата денег в полном объеме всем, кто хочет сдать свои билеты на концерты, которые отменились.

ИСТОЧНИК KP.RU