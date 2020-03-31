Драмтеатр на карантине по коронавирусу покажет воронежцам видео-трасляции спектаклей "Женитьба" и "Как я стал..."
Воронежские культурные учреждения в период карантина по коронавируса продолжают увеличивать содержание своих дистанционных проектов.
В частности, на нерабочей неделе пополнение своего он-лайн раздела на сайте готовит Кольцовский театр. 3 и 4 апреля "драма" покажет трансляцию видеозаписей двух спектаклей. Это «Как я стал…» по пьесе Ярославы Пулинович в постановке Никиты Рака и «Женитьба» по пьесе Гоголя в постановке Анатолия Иванова.
Кроме того, на этой неделе на сайте театра в рубрике «Без цензуры» покажут видео-интервью артистов Надежды Леоновой и Юрия Смышникова худруку театра Владимиру Петрову.
ИСТОЧНИК KP.RU