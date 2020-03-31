2020-03-31T08:15:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, новости на 31 марта 2020-го: детские площадки закрывают, на кладбища и храмы просят не приходить

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Воронеже на утро 31 марта 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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34 жителя Воронежской области остаются в стационарах из-за подозрения на коронавирус. За минувшие сутки медики выписали четверых. Диагноз COVID-19 по-прежнему подтвержден у шестерых жителей области. На дому наблюдаются 2 326 человек.

В Липецкой и Курской областях вслед за Москвой ввели обязательный режим самоизоляции, в Белгородской области он носит не обязательный, а рекомендательный характер.

Двух жителей Воронежа, распространявших фейки о коронавирусе в Facebook могут оштрафовать. Это первые подобные случаи в нашем регионе. Речь идет о немаленькой сумме - от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Администрация городских кладбищ рекомендовала воронежцам не приходить на кладбища в Вербное воскресенье, на Пасху и Красную горку. Людей просят навести порядок на погостах родственников и знакомых в будние дни, когда не будет большого скопления людей.

Глава РПЦ попросил прихожан оставаться дома, не слушать "всякие другие проповеди, в том числе исходящие от неразумных священнослужителей...", а также объяснил, что такие меры не противоречат основам веры. В Воронежской епархии призыв Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла поддержали.

Все крупные воронежские УК закрыли детские площадки. Игровое оборудование огородили сигнальными лентами с предупреждающими объявлениями. Сотрудники управляющих компаний призывают временно не пользоваться горками, лестницами и качелями.

В Воронежской области закроют крупные строительные магазины. Российское правительство скорректировало список товаров первой необходимости. Из него исключили стройматериалы, бытовые приборы, товары для сада и огорода и электрооборудование.

Региональные власти не планируют вводить особого дорожного режима в области. Тем временем белгородские власти опровергли отмену автобусов в Воронежскую область.

Воронежские программисты создали русский аналог известного сервиса со статистикой по коронавирусу на Youtube. Речь идет о потоковом видео, которое в реальном времени отражает распространение вируса в мире.

Напомним, «горячая линия» облздрава по коронавирусу работает в круглосуточном режиме. По номеру 212-64-42 специалисты отвечают с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45. В остальное время сотрудники скорой помощи и центра медицины катастроф будут консультировать по телефонам 253-07-88 и 257-97-94.

Коронавирус в Черноземье. Данные на 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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