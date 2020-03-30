Главы воронежских сел катались на служебных автомобилях за покупками
Главы администраций в четырех селах Каменского района не замечали разницу между служебным и личным автомобилем. Камеры видеонаблюдения зафиксировала, как чиновники катались на «рабочих» машинах в выходные дни в Воронеж.
- Сами чиновники признали свою вину. Машины использовались в личных целях. К примеру, один из глав пояснил, что привозил на учебу близкого родственника, другой - приезжал за покупками, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.
Прокурор района возбудил дела об административном правонарушении за самоуправство (19.1 КоАП РФ). Дела направлены в мировой суд.
ИСТОЧНИК KP.RU