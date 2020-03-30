2020-03-30T20:37:04+03:00
Общество

Главы воронежских сел катались на служебных автомобилях за покупками

Теперь им предстоит за это ответить
Олег ИВАНОВ
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Главы администраций в четырех селах Каменского района не замечали разницу между служебным и личным автомобилем. Камеры видеонаблюдения зафиксировала, как чиновники катались на «рабочих» машинах в выходные дни в Воронеж.

- Сами чиновники признали свою вину. Машины использовались в личных целях. К примеру, один из глав пояснил, что привозил на учебу близкого родственника, другой - приезжал за покупками, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Прокурор района возбудил дела об административном правонарушении за самоуправство (19.1 КоАП РФ). Дела направлены в мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Главы воронежских сел катались на служебных автомобилях за покупками
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