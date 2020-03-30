Левобережные очистные сооружения сбрасывали загрязненные сточные воды в Воронежское водохранилище
Воронежцы пожаловались в межрайонную природоохранную прокуратуру на Левобережные очистные сооружения (ЛОС) и местный филиал «САФ-НЕВА». Как показала проверка, обвинения были небезосновательны.
Оказалось, что ЛОС сбрасывает сточные вод в Воронежское водохранилище с превышением установленных нормативов загрязняющих веществ. А необходимой разрешительной документации нет.
- В отношении должностного лица ООО «ЛОС» возбуждено 3 дела об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ, ст. 8.1 КоАП РФ, ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ). Внесено представление руководителю об устранении нарушений закона, - сообщили в региональной прокуратуре.
Также выявлены нарушения правил эксплуатации установок очистки газа «САФ-НЕВА», которые могут привести к загрязнению атмосферного воздуха. Руководителю предприятия внесено представление.
ИСТОЧНИК KP.RU