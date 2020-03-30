2020-03-30T20:20:05+03:00
Общество

Левобережные очистные сооружения сбрасывали загрязненные сточные воды в Воронежское водохранилище

Возбуждено 3 дела об административных правонарушениях
Олег ИВАНОВ
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Нарушения должны быть устраненыНарушения должны быть устраненыФото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Воронежцы пожаловались в межрайонную природоохранную прокуратуру на Левобережные очистные сооружения (ЛОС) и местный филиал «САФ-НЕВА». Как показала проверка, обвинения были небезосновательны.

Оказалось, что ЛОС сбрасывает сточные вод в Воронежское водохранилище с превышением установленных нормативов загрязняющих веществ. А необходимой разрешительной документации нет.

- В отношении должностного лица ООО «ЛОС» возбуждено 3 дела об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ, ст. 8.1 КоАП РФ, ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ). Внесено представление руководителю об устранении нарушений закона, - сообщили в региональной прокуратуре.

Также выявлены нарушения правил эксплуатации установок очистки газа «САФ-НЕВА», которые могут привести к загрязнению атмосферного воздуха. Руководителю предприятия внесено представление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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