Семь торговых центров в Воронеже нарушили введенные из-за коронавируса запреты

30 Март 2020 2020-03-30T19:34:32+03:00

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В выходные в Воронеже проверили все торговые и развлекательные центры. Об этом 30 марта сообщил руководитель департамента предпринимательства и торговли области Сергей Корчевников.

Из 63 точек, которые должны работать в ограниченном порядке, в 7 нашли нарушения. Вероятно, владельцы некоторых магазинов решили не соблюдать введенные в регионе меры.

Напомним, фитнес-центры и аналогичные организации, ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, детские игровые комнаты, торговые и развлекательные центры, иные досуговые заведения, парки культуры и отдыха, а также зоны рекреационные назначения закрыты с 28 марта и до особого распоряжения.

Сергей Корчевников также отметил, что в регионе решены вопросы по заключению прямых контрактов между распределительными центрами, такими как Metro и X5 Retail Group, и воронежскими производителями для оперативных поставок продуктов.

Кроме того, сформировано почти 10 тысяч продуктовых наборов стоимостью около 2 тысяч рублей каждый для отдельных категорий граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU