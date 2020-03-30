Из-за коронавируса в Воронежской епархии призвали мирян посещать храмы с особой рассудительностью

30 Март 2020 2020-03-30T18:38:46+03:00

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Вчера Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в связи с распространением коронавируса, призвал верующих к ответственности и исполнению предписаний санитарных властей в России. Глава РПЦ попросил прихожан оставаться дома, не слушать "всякие другие проповеди, в том числе исходящие от неразумных священнослужителей...", а также объяснил, что такие меры не противоречат основам веры. По его словам, раньше святые уходили в пустыню молиться, а сегодня такой пустыней для верующих должен стать их собственный дом.

В Воронежской епархии призыв Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла поддержали:

- Учитывая данное обращение, а также принятую ранее инструкцию, напоминаем, что мирянам необходимо с особой рассудительностью подойти к вопросу посещения храмов. В Воронежской епархии они будут открыты, а священнослужители продолжат совершать богослужения, согласно расписанию. Ежедневно на богослужениях возносятся особые прошения и специальная молитва. Всем мирянам также рекомендовано употреблять молитву "во время вредоносного поветрия чтомую" в своем домашнем правиле, - отметили в епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU