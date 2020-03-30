В Воронеже гаишники предупредили водителей о заморозках

30 Март 2020 2020-03-30T18:01:25+03:00

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По прогнозам синоптиков, в ближайшую ночь и утром 31 марта в Воронежской области будет небольшой мороз. Между тем большинство водителей уже сменили резину на машинах на летнюю. При таких условиях необходимо ехать очень осторожно, учитывая, что тормозной путь в такую погоду резко увеличивается. Нужно держать максимально возможную дистанцию до едущего вперед автомобиля. И обязательно избегать резких маневров и торможений.

Начинающим водителям сотрудники ГИБДД вообще советуют не пускаться в дорогу в ближайшую ночь. Как сейчас модно говорить, лучше остаться дома.

Не стоит ездить на ночь глядя и тем водителям, у которых есть проблема с давлением. Если все-таки необходимо вам отправиться в путь и в дороге почувствуете себя плохо, нужно остановиться. Если придете в себе, аккуратно продолжите движение, если нет – обратитесь за помощью.

Также в ГИБДД напоминают о необходимости возить детей только в специальных креслах. И если уж у вас в салоне сидит ребенок, нужно удвоить внимание и ведите машину крайне осторожно. Напомним, 29 марта в Эртильском районе в ДТП погибли четыре человека, в том числе девятилетняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU