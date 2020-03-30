В Воронеже мужчина забил насмерть знакомого деревяшкой

30 Март 2020 2020-03-30T17:40:47+03:00

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28 марта на берегу водохранилища у домов на улице Артамонова нашли тело 48-летнего мужчины. Полицейские и сотрудники Следственного комитета вскоре задержали по подозрению в убийстве 47-летнего знакомого покойного. Мужчина признал свою вину.

По предварительным данным, в ночь с 26 на 27 марта, у водохранилища случился «крупный разговор». Страсти разгорелись до такой степени, что младший его участник схватил подвернувшуюся под руку деревяшку и много раз ударил ей старшего по голове. Увидев, что знакомый умер, попытался скрыть тело, но оказалось, что безуспешно. Нашли его достаточно быстро.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лет лишения свободы). Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, – рассказал руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа регионального следственного управления СК России Роман Гречущев.

ИСТОЧНИК KP.RU