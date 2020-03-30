2020-03-30T17:40:47+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина забил насмерть знакомого деревяшкой

Убийство произошло у водохранилища
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

28 марта на берегу водохранилища у домов на улице Артамонова нашли тело 48-летнего мужчины. Полицейские и сотрудники Следственного комитета вскоре задержали по подозрению в убийстве 47-летнего знакомого покойного. Мужчина признал свою вину.

По предварительным данным, в ночь с 26 на 27 марта, у водохранилища случился «крупный разговор». Страсти разгорелись до такой степени, что младший его участник схватил подвернувшуюся под руку деревяшку и много раз ударил ей старшего по голове. Увидев, что знакомый умер, попытался скрыть тело, но оказалось, что безуспешно. Нашли его достаточно быстро.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лет лишения свободы). Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, – рассказал руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа регионального следственного управления СК России Роман Гречущев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семь торговых центров в Воронеже нарушили введенные из-за коронавируса запреты
Четверых воронежцев, у которых подозревали коронавирус, выписали из больницы
Из-за коронавируса в Воронежской епархии призвали мирян посещать храмы с особой рассудительностью
Воронежский общественник добился благоустройства тротуара на Заставе
В Воронеже гаишники предупредили водителей о заморозках
В Воронеже мужчина забил насмерть знакомого деревяшкой
В соседнем с Воронежем регионе ввели всеобщий режим самоизоляции из-за коронавируса
В Воронежской области закроют крупные строительные магазины
В Воронежской области двое парней застряли в глуши со сломанной машиной
Воронежцев напугала масса военной техники на окружной дороге
В Воронежской области мужики украли и съели европейскую лань стоимостью около 80 тысяч рублей
Сбербанк выдал первый кредит на зарплату под 0% годовых по государственной программе
Ограничат ли движение на дорогах Воронежской области из-за коронавируса
Белгородские власти опровергли информацию об отмене автобусов в Воронежскую область