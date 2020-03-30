В соседнем с Воронежем регионе ввели всеобщий режим самоизоляции из-за коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T17:37:44+03:00

В Воронежской области пока о таких мерах никто не говорит Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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30 марта в Липецкой области решили перенять столичный опыт в борьбе с коронавирусом: жителям соседнего региона предписали не выходить из дома. Дело в том, что из-за преступной халатности вспыхнул очаг заболевания - подробности при этом не сообщаются. Однако ожидается, что новые 23 случая подтвердят в ближайшие дни. С соответствующим обращением уже выступил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

- Без крайней необходимости жителям запрещается выходить на улицу независимо от их возраста, - сообщил губернатор. - Вы можете дойти до ближайшего магазина или аптеки, а также доехать до места работы. Но не более того. Общественный транспорт и такси продолжат перевозить людей. Ограничений на перемещение личного транспорта не будет.

Въезд и выезд из города и области пока не запретят, продукты питания тоже будут продавать как раньше.

В Воронежской области пока о таких мерах никто не говорит. Число зараженных коронавирусом в нашем регионе остается неизменным – шесть. Однако в городе закрыли даже некоторые детские площадки.

Фитнес-центры и аналогичные организации, ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, иные развлекательные и досуговые заведения, парки культуры и отдыха, а также зоны рекреационные назначения закрыты с 28 марта и до особого распоряжения.

Также обсуждался вопрос о возможном ограничении движения на дорогах Воронежской области.

Режим всеобщей самоизоляции в Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU