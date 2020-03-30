2020-03-30T16:59:29+03:00
Общество

В Воронежской области закроют крупные строительные магазины

Сделают это в ближайшие дни
Юрий КОЗЛОВ
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Пока, судя по всему, "Леруа Мерлен" продолжает работать.Пока, судя по всему, "Леруа Мерлен" продолжает работать.Фото: Евгений Нетёсов.
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В администрации Воронежской области отреагировали на то, что по решению российского правительства скорректировали список товаров первой необходимости. Из него исключили стройматериалы, бытовые приборы, товары для сада и огорода и электрооборудование. Напомним, что в крупных торговых центрах пока не закрылись продуктовые магазины и те, в которых торгуют товарами первой необходимости.

Впрочем, в комментарии региональных властей конкретной даты закрытия магазинов стройматериалов, бытовых приборов и товаров для дачи нет:

- Появляется немало вопросов о крупных торговых объектах, которые продолжают свою работу, ссылаясь на то, что торгуют товарами первой необходимости. В ближайшие дни и они будут вынуждены временно приостановить свою работу. Надо по максимуму ограничить посещение воронежцами мест массового скопления людей.

В то же время, к примеру, представители магазина «Леруа-Мерлен» в ТРЦ «Град» 28 марта обещали в соцсетях проинформировать, если будет вынужден приостановить работу. Пока они этого не сделали. Получается, что на данный момент актуально сообщение о том, что в магазине могут одновременно находиться 450 посетителей. При этом никак не объясняют, кто это контролирует.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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