В Воронежской области двое парней застряли в глуши со сломанной машиной
Двое 19-летних жителей Каширского района поехали на стареньком Opel к святому источнику, чтобы набрать воды. Но на обратном пути автолюбители не смогли запустить двигатель автомобиля.
Так они и застряли в отдаленном от жилых домов месте, где сотовая связь не доступна. Завести автомобиль накатом было невозможно из-за автоматической коробки передач.
Благо, около полуночи у СНТ «Здоровье» сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на молодых людей, которые шли по неосвещенной улице. Старший лейтенант Евгений Чаплин и лейтенант Александр Филлипов предложили водителю помочь.
Видимо, проблема была в неисправности аккумуляторной батареи. Автоинспекторы достали пусковые провода, подсоединили их к аккумуляторам и после небольшой паузы завели автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU