2020-03-30T16:56:23+03:00
Общество

В Воронежской области двое парней застряли в глуши со сломанной машиной

Сотовая связь в месте, куда они приехали не работала
Олег ИВАНОВ
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Оказалось, что проблема в аккумулятореОказалось, что проблема в аккумулятореФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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Двое 19-летних жителей Каширского района поехали на стареньком Opel к святому источнику, чтобы набрать воды. Но на обратном пути автолюбители не смогли запустить двигатель автомобиля.

Так они и застряли в отдаленном от жилых домов месте, где сотовая связь не доступна. Завести автомобиль накатом было невозможно из-за автоматической коробки передач.

Благо, около полуночи у СНТ «Здоровье» сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на молодых людей, которые шли по неосвещенной улице. Старший лейтенант Евгений Чаплин и лейтенант Александр Филлипов предложили водителю помочь.

Видимо, проблема была в неисправности аккумуляторной батареи. Автоинспекторы достали пусковые провода, подсоединили их к аккумуляторам и после небольшой паузы завели автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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