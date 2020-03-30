Воронежцев напугала масса военной техники на окружной дороге

30 Март 2020 2020-03-30T16:19:30+03:00

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В паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали видео, на которое попали больше десятка военных машин на окружной дороге. Надо отдать должное, в комментариях на это отреагировали достаточно иронично, шуток про возможный комендатский час не было.

Тем более что вскоре там же в соцсетях представитель регионального правительства четко объяснил, что армейские машины там делали:

- Военная техника возвращается с учений, проводившихся на полигоне Погоново с 25 по 28 марта. В них участвовали бригады радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа. Цель учений - повышение уровня готовности войск к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

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ИСТОЧНИК KP.RU