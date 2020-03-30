2020-03-30T16:13:24+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужики украли и съели европейскую лань стоимостью около 80 тысяч рублей

Им грозит до 5 лет тюрьмы
Олег ИВАНОВ
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Двое жителей Новохоперского района 25 и 30 лет в июне прошлого года у поселка Озерный похитили из вольера охотничьего хозяйства лань. Благородное животное породы «Европейской» они, мягко выражаясь, употребили в пищу. К слову, такая лань стоит порядка 80 тысяч рублей.

Впрочем, «гурманы» отмечались и ранее. Например, в составе банды из шести человек они воровали домашних овец с июня по декабрь 2019 года. На их счету - 276 овец. К слову, 73 животных удалось вернуть владельцам. Ущерб превысил 2 миллиона рублей.

Воры приезжали к загонам на автомобилях «ВАЗ-2109» и «ВАЗ-2121». Они перегоняли стада животных на заброшенную ферму. Житель Тамбовской области выкупал у них скот и перевозил в соседний регион. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

30-летнего мужчину отправили под стражу, а 25-летний находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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