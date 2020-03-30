Ограничат ли движение на дорогах Воронежской области из-за коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T16:06:55+03:00

На этот вопрос нам ответили в региональной полиции

Изменить размер текста: A A

В обстановке неопределенности, которую привнес в нашу жизнь коронавирус, появляется много непонятной информации. Так, в редакцию «КП - Воронеж» позвонили обеспокоенные читатели с вопросом: «Это правда, что дороги в области перекрывают? Въезд в регион и выезд из него будет запрещен?»

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области нам пояснили, что ведомство не принимает подобные решения. Ограничивать ли движение - будут определять региональные власти, а полицейские, если появится такая необходимость, исполнят распоряжение. На заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусом, по нашей информации, этот вопрос не рассматривался. Так что никакого особого дорожного режима в регионе сейчас нет.

Ранее белгородские власти опровергли отмену автобусов в Воронежскую область. До особого распоряжения межрегиональный транспорт будет курсировать в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU