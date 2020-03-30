Белгородские власти опровергли информацию об отмене автобусов в Воронежскую область

30 Март 2020 2020-03-30T15:21:23+03:00

До особого распоряжения транспорт будет курсировать в обычном режиме

Изменить размер текста: A A

Белгородские власти опровергли отмену автобусов в Воронежскую область. Как пояснили в облправительстве, вопрос об ограничении межрегионального сообщения действительно рассматривался на заседании Координационного совета 27 марта. О чем сообщили многие СМИ и группы в социальных сетях. Однако окончательного решения на нем не приняли.

К слову, межсубъектные автобусные маршруты регулирует Министерство транспорта России. Поэтому до особого распоряжения автобусы в соседние области будут курсировать в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU