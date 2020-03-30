Tele2 начислит гигабайты тем, кто сидит дома
Тем самым компания поощряет соблюдение режима самоизоляции по всей России
.
Изменить размер текста:
Компания начисляет гигабайты абонентам, которые выполняют рекомендации по борьбе с коронавирусом и остаются дома. Компания запускает акцию «#домаподругимправилам». Тем самым оператор поощряет соблюдение режима самоизоляции по всей России, создает дополнительные возможности для пользования онлайн-сервисами и в том числе защищает абонентов тарифа «Социальный» – наиболее уязвимую сейчас аудиторию.
ИСТОЧНИК KP.RU