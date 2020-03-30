В апреле в Воронеже не будет ходить троллейбус №8

30 Март 2020 2020-03-30T14:53:05+03:00

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Пресс-служба мэрии сообщает о временной отмене работы троллейбуса восьмого маршрута («ВГУ-Северо-Восточный район».) Общественный транспорт не будет выходить на линию с 1 по 30 апреля включительно. Неудобства связаны с реконструкцией проспекта Революции, по которому проходит путь «восьмерки». В течение апреля здесь пройдут работы по демонтажу старых опор и линии контактной сети и их замене на новые.

Администрация просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, с 28 марта и до 6 апреля весь общественный транспорт Воронежа работает по графику выходного дня в связи с объявленной президентом нерабочей неделей.

ИСТОЧНИК KP.RU