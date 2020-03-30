2020-03-30T14:16:00+03:00
Общество

На нерабочей неделе воронежцев сначала ждут холода, а потом потепление

И дальше морозы уже отступят
Юрий КОЗЛОВ
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Во время пандемии коронавируса даже весна не очень радует.Во время пандемии коронавируса даже весна не очень радует.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на первую, но, может быть, не последнюю неделю коронавирусных каникул. Сначала вернутся холода, но потом снова придет тепло.

- Сейчас на смену теплому антициклону с запада придет холодный, который постепенно тоже начнет прогреваться, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Наша область находиться на границе атмосферного фронта. Из-за этого возможны осадки, но не сильные. Самая морозная ночь ожидается 1 апреля – до минус 5 градусов. К концу недели должно значительно потеплеть днем до 15 градусов, днем до +2…+4.

Во вторник, 31 марта, ночью на смену юго-западному ветру придет западный. Синоптики прогнозируют +2 градуса и небольшой дождь. Днем он не прекратится, но потеплеет до +7. Подует северо-западный ветер.

В ночь на среду, 1 апреля, при облачной погоде столбик термометра опустится до -5 градусов. Днем из-за облаков будет выглядывать солнце. Температура поднимется до +3 градусов.

В четверг, 2 апреля, юго-западный ветер принесет с собой ночью снова при пасмурной погоде - 3 градуса, а днем - +9. Солнце, как и сутками ранее, периодически будет показываться из-за туч.

Ночью в пятницу 3 апреля, опять облака будут закрывать луну, метеорологи обещают -1 градус. Днем солнышко, когда будет показываться из-за облаков, будет пригревать достаточно сильно, - температура подскочит до 13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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