Воронежские программисты создали видеосервис с актуальной статистикой по коронавирусу

30 Март 2020 2020-03-30T14:21:29+03:00

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Воронежские программисты Артур Абдурахманов и Вячеслав Зотов создали русский аналог известного сервиса со статистикой по коронавирусу на Youtube. Речь идет о потоковом видео, которое в реальном времени отражает распространение вируса в мире.

- Наша цель - информирование о текущей ситуации в России и в мире. Мы транслируем реальные данные, чтобы страх и паника уступили место здравому смыслу. Мы заметили, что на подобных ресурсах огромное количество рекламы, данные не всегда вовремя обновляются, да и удобство пользования некоторых из них оставляет желать лучшего. Решили сделать свой ресурс, на котором не было бы надоедливой рекламы и данные всегда поддерживались бы в актуальном состоянии, - отмечает Артур Абдурахманов.

Ребята вдохновились аналогичной идеей стрима на английском языке. Все сделали на добровольных началах примерно за неделю. Сейчас проект дорабатывается. Также у ребят работает сайт.

- Данные обновляются автоматически в реальном времени, основные источники - ВОЗ и Минздрав, но есть и другие, предоставляющие актуальную информацию, - утверждают разрабочтики.

ИСТОЧНИК KP.RU