В Воронежской области противопожарный режим введут уже с 1 апреля

30 Март 2020 2020-03-30T13:30:47+03:00

Пожарные борятся с огнем уже из последних сил. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Нарушителей будут штрафовать на четыре тысячи рублей. Без всяких предупреждений

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В региональном ГУ МЧС сообщили тревожные цифры по пожарам травы и лесов, случившихся в Воронежской области в минувшие субботу и воскресенье.

Уже 28 марта было 82 случая горения сухой травы, а 29-го таких случаев было уже 142. Три раза горел лес. Общее число пожаров в воскресенье – 194. Это больше, чем год назад, в десять раз! Сгорели несколько нежилых и заброшенных построек.

Из-за этого особый противопожарный режим вводят не как планировали раньше – с 15 апреля, а уже с 1 апреля. Причем обещали штрафовать людей, въехавших или вошедших в лес и жарящих шашлыки на природе, а также проводящих огневые работы на открытом воздухе, без всяких предупреждений. Причем сразу на приличную сумму – четыре тысячи рублей. Отделы надзорной деятельности перевели на усиленный режим работы.

В МЧС сообщили, что сейчас нет ни одной пожарной части, в которой техника отдыхает больше часа. Постоянно идут вызовы, в первую очередь, выезжают на пожары, где огонь угрожает жилью.

- Прекратите жечь сухую траву и жарить шашлыки. Пока мы еще сдерживаем огонь, но, если ситуация будет такими темпами развиваться дальше, последствия могут быть непредсказуемыми, - предупредили в региональном ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU