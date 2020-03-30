В Воронежской области противопожарный режим введут уже с 1 апреля
В региональном ГУ МЧС сообщили тревожные цифры по пожарам травы и лесов, случившихся в Воронежской области в минувшие субботу и воскресенье.
Уже 28 марта было 82 случая горения сухой травы, а 29-го таких случаев было уже 142. Три раза горел лес. Общее число пожаров в воскресенье – 194. Это больше, чем год назад, в десять раз! Сгорели несколько нежилых и заброшенных построек.
Из-за этого особый противопожарный режим вводят не как планировали раньше – с 15 апреля, а уже с 1 апреля. Причем обещали штрафовать людей, въехавших или вошедших в лес и жарящих шашлыки на природе, а также проводящих огневые работы на открытом воздухе, без всяких предупреждений. Причем сразу на приличную сумму – четыре тысячи рублей. Отделы надзорной деятельности перевели на усиленный режим работы.
В МЧС сообщили, что сейчас нет ни одной пожарной части, в которой техника отдыхает больше часа. Постоянно идут вызовы, в первую очередь, выезжают на пожары, где огонь угрожает жилью.
- Прекратите жечь сухую траву и жарить шашлыки. Пока мы еще сдерживаем огонь, но, если ситуация будет такими темпами развиваться дальше, последствия могут быть непредсказуемыми, - предупредили в региональном ГУ МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU