2020-03-30T13:25:37+03:00
Общество

На реконструкцию нагорных лестниц в Ленинском районе Воронежа направят 1,8 миллиона

В планах - восстановление трех спусков-подъемов
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В пятницу, 27 марта, в Воронеже подвели итоги конкурса общественно полезных проектов ТОС области на 2020 год.

Всего в этот раз на него заявили 863 проекта, из которых к участию допустили 853.

В Ленинском районе победили три, и все они касаются благоустройства нагорных лестниц. Так, ТОС «Уличный комитет № 31» просил о реконструкции лестницы на улицу Дзотова с ул. Римского-Корсакова. На проект выделили 600 тысяч рублей гранта и порядка 160 тысяч рублей спонсорских средств. Вклад жителей составит 51 тысячу, а общая стоимость проекта реконструкции - более 800 тысяч рублей.

ТОС «Уличный комитет № 37» добился проведения реконструкции нагорной лестницы на переулке Кирпичный, 23 (спуск на переулок Коллективизации). Средства гранта составят 266 тысячи, привлеченные средства – порядка 72 тысяч и вклад жителей – 21 тысячи рублей. Общая стоимость проекта составляет 359 тысяч рублей.

По заявке ТОС «Уличный комитет № 40» восстановят лестницу по ул. Лескова. На это направят 600 тысяч гранта, 139 тысяч привлеченных средств и 58 тысяч средств жителей. Общая стоимость проекта составляет 797 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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