Воронежцам предлагают поучаствовать в рождении книги о Великой Отечественной войне
Во время неожиданных каникул воронежский историк Владимир Размустов запустил новый онлайн проект и приглашает поучаствовать в рождении книги о Великой Отечественной войне.
Несколько лет существует публичная страница Вконтакте «Народная память. Воронеж и воронежцы 1942-1943». Это общедоступный и совместно пополняемый «банк данных» воспоминаний свидетелей и участников событий Второй Мировой войны в Воронежском регионе.
Сейчас же на странице появились несколько глав из пока неизданной повести «Город на трех мостах» воронежского писателя Михаила Калашникова. Автор представил свой труд на «народное» обсуждение. И сейчас всем горожанам представляется возможность оценить его.
- Повесть преподносит картину активных оборонительно-наступательных действий июля-августа 1942 года сразу в нескольких пространственных плоскостях. Перед взором читателя предстанут бои за Донскую переправу в районе села Малышево, и десантная операция немцев на левобережную часть Воронежа в районе Придачи, и упорные бои за Отрожские мосты и студгородок СХИ, и, конечно же, героическая Чижовка, - сообщает Владимир Размустов.
ИСТОЧНИК KP.RU