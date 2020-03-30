Воронежцам предлагают поучаствовать в рождении книги о Великой Отечественной войне

30 Март 2020 2020-03-30T13:14:10+03:00

В соцсетях уже можно оценить повести о нашем городе в то страшное время

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Во время неожиданных каникул воронежский историк Владимир Размустов запустил новый онлайн проект и приглашает поучаствовать в рождении книги о Великой Отечественной войне.

Несколько лет существует публичная страница Вконтакте «Народная память. Воронеж и воронежцы 1942-1943». Это общедоступный и совместно пополняемый «банк данных» воспоминаний свидетелей и участников событий Второй Мировой войны в Воронежском регионе.

Сейчас же на странице появились несколько глав из пока неизданной повести «Город на трех мостах» воронежского писателя Михаила Калашникова. Автор представил свой труд на «народное» обсуждение. И сейчас всем горожанам представляется возможность оценить его.

- Повесть преподносит картину активных оборонительно-наступательных действий июля-августа 1942 года сразу в нескольких пространственных плоскостях. Перед взором читателя предстанут бои за Донскую переправу в районе села Малышево, и десантная операция немцев на левобережную часть Воронежа в районе Придачи, и упорные бои за Отрожские мосты и студгородок СХИ, и, конечно же, героическая Чижовка, - сообщает Владимир Размустов.

ИСТОЧНИК KP.RU