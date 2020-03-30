2020-03-30T13:09:01+03:00
Происшествия

В Воронеже начали возвращать воду в дома Советского района

Она сначала появится на нижних этажах
Юрий КОЗЛОВ
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В «РВК-Воронеж» сообщили о ходе работ по ликвидации аварии, из-за которой лишилась воды большая часть Советского района. В коммунальной организации сообщили, что удалось переключиться на резервную схему. По данным на 12.20, повреждение удалось локализовать, и в работу запустили две перекачивающие станции.

- По мере того, как наполняются резервуары, вода будет возвращаться в квартиры горожан - сначала в нижние этажи, а затем и в верхние, - рассказал директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов. - Систему нужно запускать плавно, чтобы избежать гидроударов. Возможны локальные проблемы с водой в отдельных домах, связанные с необходимостью перезапуска электрооборудования насосных станций, этим займутся бригады наших энергетиков. К концу дня мы планируем полностью восстановить штатный режим работы этого участка городского водопровода.

Информацию косвенно подтвердили, к примеру, жильцы дома № 100 на улице Пешестрелецкой. У них сейчас есть холодная вода, течет она тонкой струйкой.

В то же время пожаловались на то, что у них нет воды жители Северного микрорайона недалеко от авторынка. В мэрии пояснили, что это может быть связано со снижением давления из-за переключения на резервные участки в связи с аварией в Советском районе. В «РВК-Воронеж» сообщили, что данных о масштабном отключении в Северном микрорайоне у них нет, но возможны локальные проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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