2020-03-30T12:56:36+03:00
Происшествия

Воронежец по подложным документам получил субсидию в размере 4,6 миллиона рублей

По статье "мошенничество" обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Станислава Шевченкофото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
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В Воронеже завершилось предварительное следствие по делу 51-летнего местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве на 4,6 миллиона рублей. Факт выявили оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области. По версии следствия, обвиняемый, руководитель сельскохозяйственной организации, в 2016 году обратился за субсидией на возмещение затрат на переработку молока и уплату процентов по инвестиционным кредитам на реконструкцию и модернизацию зернохранилища.

- Среди прочих он представил документы, содержащие ложные сведения о реализации молока и реконструкции зернохранилища, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - В действительности такие сделки и работы не осуществлялись.

На основании «липовых» документов предприниматель получил из бюджета 4,6 миллиона рублей и потратил их на свои нужды.

Сейчас уголовное дело направили в Железнодорожный районный для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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