За фейки о коронавирусе в соцсетях двух воронежцев могут оштрафовать на 100 тысяч рублей

30 Март 2020 2020-03-30T12:53:06+03:00

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Двух жителей Воронежа, девушку и мужчину, распространявших фейки о коронавирусе в Facebook могут оштрафовать. Речь идет о немаленькой сумме - от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

- Воронежская полиция готовится к привлечению к ответственности по ч. 9 ст. 13.15 КоАП — злоупотребление свободой массовой информации. Это первые два случая в Воронеже с начала пандемии коронавируса, - объявили в оперштабе региона.

Пока неизвестно, о чем именно писали эти люди, призывали ли они не бояться вируса или же наоборот нагнетали панику. «КП-Воронеж» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону, что воронежцы уже установлены, сейчас собираются материалы по делу.

Например, в Липецкой области также оштрафовали автора пугающего фейка о коронавирусе. 29-летняя девушка распространяла лживые слухи о десятках больных.

ИСТОЧНИК KP.RU