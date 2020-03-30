За фейки о коронавирусе в соцсетях двух воронежцев могут оштрафовать на 100 тысяч рублей
Двух жителей Воронежа, девушку и мужчину, распространявших фейки о коронавирусе в Facebook могут оштрафовать. Речь идет о немаленькой сумме - от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.
- Воронежская полиция готовится к привлечению к ответственности по ч. 9 ст. 13.15 КоАП — злоупотребление свободой массовой информации. Это первые два случая в Воронеже с начала пандемии коронавируса, - объявили в оперштабе региона.
Пока неизвестно, о чем именно писали эти люди, призывали ли они не бояться вируса или же наоборот нагнетали панику. «КП-Воронеж» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону, что воронежцы уже установлены, сейчас собираются материалы по делу.
Например, в Липецкой области также оштрафовали автора пугающего фейка о коронавирусе. 29-летняя девушка распространяла лживые слухи о десятках больных.
ИСТОЧНИК KP.RU