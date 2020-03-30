На карантине по коронавирусу воронежские ДК дают он-лайн мастер-классы

30 Март 2020 2020-03-30T12:06:35+03:00

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С 30 марта Централизованная клубная система Воронежа запустила онлайн-марафон.

- В течение семи дней в прямом эфире мы будем делиться полезными советами, мастер-классами, видеоуроками, чтобы время на карантине проходило быстро и максимально увлекательно, - отметили организаторы. - Пройдут онлайн мастер-классы по вокалу и хореографии, уроки кулинарии, базовые навыки декоративно-прикладного творчества, ежедневная зарядка и советы по уходу за собой, рекомендации от специалистов индустрии красоты – это лишь малая часть запланированного.

В программе первого дня марафона:

12.00 - мастерица Екатерина Быкова научит шить маски

14.00 - консультация психолога Ирины "Хаос рождает страх. Как научиться обращать внимание на важные вещи"

16.00 - тренировка с собственным весом в домашних условиях с Алиной Рыбниковой

17.00 - Ирина Гончарова научит взрослых и детей рисовать котика с рыбкой.

Эфиры можно посмотреть на странице Централизованной клубной системы ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU