В Воронеже из-за угрозы коронавируса призывают не приходить на кладбища на Пасху и Красную горку

30 Март 2020 2020-03-30T11:44:20+03:00

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В администрации городских кладбищ рекомендовали воронежцам не приходить на кладбища в Вербное воскресенье, на Пасху и Красную горку. Людей просят навести порядок на погостах родственников и знакомых в будние дни, когда не будет большого скопления людей.

В 2020 году Вербное воскресенье выпадает на 12 апреля, Пасха – на 19 апреля, Красная горка – на 26 апреля. Обычно на такие праздники на кладбища приходят около 400 тысяч воронежцев.

В оперативном штабе правительства Воронежской области утром 30 марта сообщили, что ситуация по коронавирусу пока не изменилась. Напомним, шесть человек заболели этой заразой, они лежат в больницах, состояние их оценивают как удовлетворительное. Еще 38 также находятся в медучреждениях с подозрением на коронавирус. Дома на самоизоляции находятся 2326 жителей области, вернувшихся из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU